Силовики более 50 раз нарушили перемирие в течение суток, заявили в ДНР

ДОНЕЦК, 14 сен — РИА Новости. Украинские силовики более 50 раз нарушили режим прекращения огня в Донбассе за минувшие сутки, заявил в четверг журналистам представитель оперативного командования самопровозглашенной Донецкой народной республики.

Ранее контактная группа по урегулированию ситуации на востоке Украины договорилась о новом перемирии в Донбассе с полуночи 25 августа. Это уже пятая с начала года попытка сторон прекратить огонь.

"За прошедшие сутки вооруженные силы Украины 53 раза нарушили режим прекращения огня. Обстрелам со стороны ВСУ подверглись районы 17 населенных пунктов республики, по которым применялись артиллерия, танки, минометы, БТР и БМП, гранатометы и стрелковое оружие", — заявил представитель оперативного командования ДНР.

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