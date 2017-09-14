Правительство Венесуэлы продолжит переговоры с оппозицией

МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. Переговоры между представителями правительства и оппозиции Венесуэлы продолжатся в четверг в Доминиканской республике, заявил по результатам первой встречи двух сторон доминиканский президент Данило Медина.

"В первую очередь мы хотим поблагодарить правительство республики Венесуэла и (оппозиционный блок — ред.) "Круглый стол демократического единства" за то, что они приняли наше приглашение приехать в Доминиканскую республику, чтобы начать процесс переговоров по поводу кризиса в Венесуэле", — заявил Медина в среду вечером журналистам, его выступление транслировал телеканал Telesur

"Единственное, что мы можем сказать сегодня вечером, что мы выслушали обе стороны, ознакомились с их точками зрения по поводу ситуации в Венесуэле. Сейчас мы находимся в процессе работы над повесткой (переговоров — ред.), которые будут способствовать разрешению кризиса. Мы вновь встретимся завтра", — добавил Медина.

Во вторник президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что правительство страны примет участие в переговорах с оппозицией, инициаторами которых стали бывший премьер-министр Испании Хосе Луис Родригес Сапатеро и президент Доминиканской республики Данило Медина. Он добавил, что на встрече с оппозицией его будет представлять Хорхе Родригес (ранее занимавший пост вице-президента страны — ред.), который возглавит делегацию от правительства Венесуэлы.