Захарова прокомментировала запрет на антивирус "Касперского" в США‍

МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. Официальный представитель МИД Мария Захарова прокомментировала обвинения США в адрес "Лаборатории Касперского", в деятельности которой Вашингтон увидел угрозу "национальной безопасности страны".

"СМИ: "Министерство внутренних дел США заявляет, что продукция "Касперского" представляет угрозу безопасности". Вот и вся добросовестная конкуренция в трёх строчках", — написала она на своей странице в Facebook

В среду министерство внутренней безопасности США предписало всем госучреждениями прекратить использовать продукты "Лаборатории Касперского", якобы из-за возможности доступа к ним российских властей.

"Лаборатория Касперского" заявила, что никогда не помогала и не будет помогать никакому правительству в попытках кибершпонажа или агрессивной деятельности в киберпространстве. В компании добавили, что обвинения властей США основаны на ложных и некорректных данных.

Позднее в посольстве России в США отметили, что решение Вашингтона отдаляет перспективы восстановления сотрудничества, в первую очередь по борьбе с терроризмом.