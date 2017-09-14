Премьеры Индии и Японии запустили строительство скоростной железной дороги

НЬЮ-ДЕЛИ, 14 сен — РИА Новости. Премьер-министры Индии и Японии Нарендра Моди и Синдзо Абэ в четверг дали старт строительству первой индийской высокоскоростной железной дороги Мумбаи — Ахмедабад.
Моди и Абэ нажали символическую кнопку, дав таким образом старт строительным работам на расположенной неподалеку площадке. После этого оба лидера обратились к собравшимся с речами.
Поезда на новой дороге будут курсировать со скоростью до 320 километров в час, что в два раза выше нынешней максимальной скорости на индийских железных дорогах. Средняя скорость при этом будет составлять 250 километров в час, расстояние в 508 километров между двумя города поезд будет преодолевать за два-три часа в зависимости от числа остановок. Как ожидается, в день будет до 70 рейсов в обе стороны, каждый состав будет иметь 10 вагонов и сможет перевозить 750 человек, общий пассажиропоток сможет достичь 52 тысяч человек.
Проект железной дороги Мумбаи — Ахмедабад входит в более крупный проект так называемого "Бриллиантового четырехугольника". Индийские власти планируют соединить скоростными железнодорожными путями четыре города: Нью-Дели, Мумбаи, Ченнаи на юге и Калькутту на востоке. Всего планируется построить около 10 тысяч километров железнодорожных путей.