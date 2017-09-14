Премьеры Индии и Японии запустили строительство скоростной железной дороги

НЬЮ-ДЕЛИ, 14 сен — РИА Новости. Премьер-министры Индии и Японии Нарендра Моди и Синдзо Абэ в четверг дали старт строительству первой индийской высокоскоростной железной дороги Мумбаи — Ахмедабад.

Торжественная церемония начала строительства высокоскоростной магистрали является одним из центральных мероприятий официального визита Абэ в страну, начавшегося в среду. Церемония, которую транслировали в прямом эфире местные телеканалы, проходила на специальной площадке у железнодорожной станции Сабармати в Ахмедабаде, на ней также присутствовали министр железнодорожного транспорта Индии Пиюш Гоял, главный министр Гуджарата Виджай Рупани.

Моди и Абэ нажали символическую кнопку, дав таким образом старт строительным работам на расположенной неподалеку площадке. После этого оба лидера обратились к собравшимся с речами.

Соглашение по высокоскоростному поезду Мумбаи — Ахмедабад было подписано в 2015 году. Токио предложил профинансировать проект на 81% его изначальной стоимости, выдав кредиты на 50 лет под 0,1%. Стоимость проекта оценивается почти в 15-17 миллиардов долларов. Первый поезд будет запущен к 2023 году, при этом министр Пиюш Гоял заявил, что это может произойти 15 августа 2022 года, когда страна будет праздновать 75 лет независимости. Япония предоставит для проекта технологии японских синкансэнов — скоростных магистралей.

Поезда на новой дороге будут курсировать со скоростью до 320 километров в час, что в два раза выше нынешней максимальной скорости на индийских железных дорогах. Средняя скорость при этом будет составлять 250 километров в час, расстояние в 508 километров между двумя города поезд будет преодолевать за два-три часа в зависимости от числа остановок. Как ожидается, в день будет до 70 рейсов в обе стороны, каждый состав будет иметь 10 вагонов и сможет перевозить 750 человек, общий пассажиропоток сможет достичь 52 тысяч человек.

Проект железной дороги Мумбаи — Ахмедабад входит в более крупный проект так называемого "Бриллиантового четырехугольника". Индийские власти планируют соединить скоростными железнодорожными путями четыре города: Нью-Дели, Мумбаи, Ченнаи на юге и Калькутту на востоке. Всего планируется построить около 10 тысяч километров железнодорожных путей.