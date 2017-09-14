Блогер Лапшин вылетел из Баку в Израиль

БАКУ, 14 сен – РИА Новости, Вугар Гасанов. Помилованный президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым блогер Александр Лапшин покинул Баку и вылетел рейсом в Израиль, сообщил РИА Новости источник в аэропорту.
"Александр Лапшин в сопровождении матери вылетел в Израиль", — сообщил источник.
В конце 2016 года Лапшин был задержан в Минске по запросу Азербайджана, который включил его в "черный список" за посещение без согласования с Баку непризнанной Нагорно-Карабахской республики. Генпрокуратура Белоруссии приняла решение удовлетворить запрос Азербайджана и выдать Лапшина. В российском МИД сообщили, что РФ продолжит защищать права Лапшина.
С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.