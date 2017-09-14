Блогер Лапшин вылетел из Баку в Израиль

БАКУ, 14 сен – РИА Новости, Вугар Гасанов. Помилованный президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым блогер Александр Лапшин покинул Баку и вылетел рейсом в Израиль, сообщил РИА Новости источник в аэропорту.

Лапшин, у которого есть гражданства Израиля и России, был приговорен к трем годам тюрьмы за посещение Нагорного Карабаха без согласования с азербайджанскими властями.

"Александр Лапшин в сопровождении матери вылетел в Израиль", — сообщил источник.

В конце 2016 года Лапшин был задержан в Минске по запросу Азербайджана, который включил его в "черный список" за посещение без согласования с Баку непризнанной Нагорно-Карабахской республики. Генпрокуратура Белоруссии приняла решение удовлетворить запрос Азербайджана и выдать Лапшина. В российском МИД сообщили, что РФ продолжит защищать права Лапшина.

Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область (НКАО) заявила о выходе из Азербайджанской ССР. В сентябре 1991 года в центре НКАО Степанакерте было объявлено о создании Нагорно-Карабахской республики (НКР). Власти Азербайджана в ходе последующего военного конфликта потеряли контроль над Нагорным Карабахом.

С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.