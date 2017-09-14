Силовики восемь раз за сутки обстреляли ЛНР, сообщили в республике

ЛУГАНСК, 14 сен — РИА Новости. Украинские силовики восемь раз за прошедшие сутки обстреляли территорию самопровозглашенной Луганской народной республики, сообщили РИА Новости в пресс-службе оборонного ведомства ЛНР.

Ранее контактная группа по урегулированию ситуации на востоке Украины договорилась о новом перемирии в Донбассе с полуночи 25 августа. Это уже пятая с начала года попытка сторон прекратить огонь и третья — с начала конфликта для того, чтобы обеспечить режим тишины к 1 сентября.

"За сутки украинские силовики восемь раз нарушили режим прекращения огня, применив минометы калибра 82 миллиметра, гранатометы (АГС, ГП-25), крупнокалиберные пулеметы, БМП-2 и стрелковое оружие", — заявили в пресс-службе.

По словам собеседника агентства, обстрелам подверглись позиции Народной милиции ЛНР в районах населенных пунктов Фрунзе, Желобок, Смелое, Калиново, Пришиб, Лозовое. Всего по территории республики ВСУ выпустили более 20 снарядов.

"По предварительным данным, пострадавших в результате обстрелов нет", – говорится в сообщении.

Украинские силовики, в свою очередь заявили, что ополченцы в Донбассе за минувшие сутки 25 раз открывали огонь по их позициям, сообщает пресс-центр военной операции силовиков в Facebook.

По данным пресс-центра, за прошедшие сутки ополченцы 25 раз открывали огонь. "В результате боевых действий один украинский военный получил ранения", — говорится в сообщении.

По утверждениям украинских военных. на Донецком направлении огонь велся из гранатометов. крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия по Авдеевке, Зайцево, Каменкам и в районе Песков.

На приморском направлении, как заявляют силовики, огонь велся из гранатометов в районе Водяного, из вооружения БМП — около Гнутово и из стрелкового оружия и крупнокалиберных пулеметов на подступах к Марьинке и Широкино. На луганском направлении, как заявляют украинские военные, велся огонь по их позициям с зенитной установки вблизи Крымского, а также обстрел из гранатометы у Станицы Луганской.