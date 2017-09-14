Госдеп выступил за размещение миротворцев на границе России и Украины

МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. Миротворческие силы на востоке Украины должны иметь широкий мандат, в том числе их нужно разместить на российско-украинской границе, заявила начальник пресс-службы внешнеполитического ведомства Хизер Науэрт.

Вашингтон, по ее словам, рассматривает такую меру как потенциальное средство для защиты украинских граждан.

В начале сентября Владимир Путин заявил, что поддерживает идею отправки миротворцев на Украину. Он подчеркнул, что нигде, кроме линии соприкосновения, миротворцы находиться не должны. Москва изложила все предложения в проекте резолюции и внесла его на рассмотрение в Совбез ООН.

В свою очередь, президент Украины Петр Порошенко заявил, что миротворцы должны размещаться как на территории Донбасса, так и на российско-украинской границе.