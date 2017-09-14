СМИ узнали, о чем Мэй планирует рассказать в своей речи о Brexit

МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй выступит 22 сентября в итальянской Флоренции с речью, посвященной выходу страны из Евросоюза, и подчеркнет стремление Лондона достичь особых партнерских отношений с ЕС, сообщает газета Guardian.

Как заявил официальный представитель премьера, в своей речи Мэй "расскажет о том, как проходит процесс переговоров о выходе Британии из ЕС". "Она подчеркнет стремление правительства достичь глубокого и особого сотрудничества с Европейским союзом после того, как Великобритания выйдет из европейского блока", — сказал он.

Ранее официальный представитель канцелярии премьера сообщил, что очередной раунд переговоров между Британией и ЕС об условиях выхода Соединенного Королевства из союза начнется 25 сентября. Третий раунд технических переговоров об условиях Brexit прошел в начале сентября, на нем не было достигнуто прогресса.

На предстоящих переговорах Британия передаст ЕС для обсуждения внешнеполитическую стратегию, которой Лондон будет следовать после выхода из Евросоюза. В стратегии, которую планируется обсудить 27 сентября, говорится, что Великобритания и после Brexit будет поддерживать санкционную политику ЕС, координировать с Европой внешнеполитические шаги, а также участвовать в обеспечении европейской безопасности.

Великобритания должна будет покинуть ЕС 29 марта 2019 года — спустя ровно два года после запуска Brexit, за который британцы проголосовали на референдуме в июне 2016 года.