Американского бизнесмена посадят в тюрьму за онлайн-комментарии

ВАШИНГТОН, 14 сен — РИА Новости. Бизнесмен Мартин Шкрели, который ранее был признан виновным в мошенничестве, нарушил условия своего освобождения под залог и теперь будет помещен в особо охраняемую тюрьму до вынесения приговора, пишет Washington Post со ссылкой на заявление федерального судьи Кино Мацумото.
Судья решил отменить залог после жалобы прокуроров на то, что поведение Шкрели на свободе представляет опасность для общества. В частности, он, по заявлению прокуроров, "домогался до женщин и даже предлагал своим подписчикам в Facebook 5 тысяч долларов за то, чтобы ухватить прядь волос Клинтон во время презентации ее книги", пишет газета.
"Тот факт, что он по-прежнему не осознает неуместность своих действий или слов, показывает, что он, возможно, представляет опасность обществу", — сказал Мацумото.
Шкрели возглавлял компанию Turing Pharmaceuticals, которая вызвала скандал, выкупив патент на лекарство против ВИЧ/СПИД и повысив его цену с 13,5 доллара до 750 долларов за упаковку. Шкрели также известен экстравагантными выходками на публике — так, его аккаунт был удален Twitter за приставания к журналисту. В прошлом Шкрели купил за 2 миллиона долларов альбом группы Wu-Tang Clan для собственного использования, а затем обнародовал его в интернете.