Россия призвала США создать совместную группу по кибербезопасности

ВАШИНГТОН, 14 сен — РИА Новости. Россия призывает США рассмотреть предложение Москвы по формированию российско-американской группы по кибербезопасности, говорится в заявлении российского посольства в США.

"Призываем еще раз внимательно взглянуть на наше предложение по формированию российско-американской группы по кибербезопасности", — говорится в сообщении, размещенном на сайте дипмиссии.

Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп провели первую встречу 7 июля "на полях" саммита G20 в Гамбурге. Президент РФ на пресс-конференции по итогам своего участия в саммите "Группы двадцати" в Гамбурге заявил, что между Россией и США не должно быть ситуаций неопределенности в вопросах кибербезопасности, рабочая группа по этому вопросу, которая будет создана двумя странами, исключит в будущем какие-либо спекуляции.