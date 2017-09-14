У юго-западного побережья Мексики сформировался тропический шторм "Макс"

МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. Тихоокеанский тропический шторм "Макс" сформировался в среду у юго-западного побережья Мексики, сообщает Национальный центр США по слежению за ураганами.

По данным метеорологов, шторм находится примерно в 185 километрах к юго-западу от мексиканского города Акапулько. Максимальная скорость ветра составляет 65 километров в час.

По данным центра, "Макс" достигнет берегов Мексики, предположительно, в четверг. Ожидается, что он принесет проливные дожди в штаты Герреро и Оахака. Синоптики не исключают, что обильные осадки могут привести к наводнениям и оползням.

Ранее Национальный центр предупреждения ураганов США сообщил, что карибский тропический шторм "Катя" рассеялся на востоке Мексики.