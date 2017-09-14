Пенс и Могерини обсудили ситуацию вокруг КНДР и отношения США и ЕС

ВАШИНГТОН, 14 сен — РИА Новости. Вице-президент США Майк Пенс и глава дипломатии ЕС Федерика Могерини обсудили по телефону сложившуюся ситуацию вокруг КНДР, а также отношения США и ЕС, говорится в комментарии Белого дома, поступившем в РИА Новости.

"Вице-президент Майк Пенс сегодня по телефону разговаривал с Высоким представителем Европейского союза Федерикой Могерини, чтобы обсудить Западные Балканы и Северную Корею", — отмечается в сообщении.

В Белом доме сообщили, что Пенс приветствовал поддержку ЕС по Северной Корее и "выразил желание США координировать дальнейшие шаги с союзниками и партнерами".

Пенс и Могерини также подчеркнули, что отношения ЕС и США по-прежнему остаются крепкими, и договорились на дальнейшее сотрудничество по вышеупомянутым вопросам.