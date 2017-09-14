Число погибших в доме престарелых во Флориде возросло до восьми человек

МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. Число погибших в обесточенном из-за урагана "Ирма" доме престарелых во Флориде возросло до восьми человек, сообщает полиция.

8 patients from the Hollywood Hills Rehabilitation Center are now confirmed dead. More information to be released soon. — HollywoodFL Police (@HollywoodFLPD) 13 сентября 2017 г.

Ранее сообщалось, что в этом доме престарелых погибли шесть человек, 120 человек были эвакуированы. Причина смерти и подробности инцидента пока не установлены.

"По подтвержденным данным, восемь пациентов реабилитационного центра в Холливуд-Хиллс погибли", — говорится в сообщении полиции города Холливуд в Twitter.

Ваш браузер не поддерживает данный формат видео. Вконтакте Facebook Одноклассники Twitter Whatsapp Viber Telegram скачать видео скопировать ссылку получить код © 2017 Associated Press Затопленные улицы и бушующий ветер: ураган "Ирма" обрушился на Флориду

Ураган "Ирма" называют самым мощным в Атлантике как минимум за последнее десятилетие. Специалисты считают, что он сильнее урагана "Харви", который в конце августа обрушился на побережье Техаса и привел к катастрофическому наводнению. Жертвами "Ирмы" уже стали более 20 человек. В минувшее воскресенье ураган продвинулся на юго-западную часть Флориды, однако категория опасности стихийного бедствия по мере продвижения на материк снизилась с третьей до первой. В данный момент метеорологи США сообщают, что "Ирма" находится в состоянии пост-тропического циклона.