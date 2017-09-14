МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. Число погибших в обесточенном из-за урагана "Ирма" доме престарелых во Флориде возросло до восьми человек, сообщает полиция.
8 patients from the Hollywood Hills Rehabilitation Center are now confirmed dead. More information to be released soon.— HollywoodFL Police (@HollywoodFLPD) 13 сентября 2017 г.
Ранее сообщалось, что в этом доме престарелых погибли шесть человек, 120 человек были эвакуированы. Причина смерти и подробности инцидента пока не установлены.
"По подтвержденным данным, восемь пациентов реабилитационного центра в Холливуд-Хиллс погибли", — говорится в сообщении полиции города Холливуд в Twitter.