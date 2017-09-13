Ларри Кинг рассказал о своей победе над раком легких

МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Легендарный американский журналист Ларри Кинг рассказал, что перенес операцию на легком по удалению раковой опухоли и в настоящее время здоров, пишет журнал US Weekly.

В интервью изданию Кинг сообщил, что врачи обнаружили заболевание на ранней стадии. Журналисту сделали операцию в одной из клиник Лос-Анджелеса.

"Мне показали мой последний рентген грудной клетки, и он чист. Было забавно увидеть, что там, где раньше было пятнышко, сейчас его нет", — сказал Кинг, отметив, что ему удалили 20% легкого.

Отмечается, что 83-летнему журналисту удалось вернуться к работе уже через две недели после операции.

Американский телеведущий Ларри Кинг ведет свое телешоу Larry King Now и программу PoliticKING на канале RT.