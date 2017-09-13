"Это не журналисты": читатель осудил журнал Focus, оскорбивший Путина

МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Оскорблять президента другой страны, называя его собакой, неприемлемо, заявил в интервью Sputnik Deutschland один из читателей журнала Focus.

В последнем номере немецкого журнала Focus появилась статья об Ангеле Меркель, в которой говорилось о ее отношении к российскому лидеру: "Конечно, она боится собаки Путина, но она точно не боится собаки-Путина" (Sie hat zwar Angst vor Putins Hund, aber keine Angst vom Hund Putin).

"Это не годится", — заявил Sputnik постоянный читатель Focus Франко де Леонардес из Баварии. Несмотря на то, что его семья много лет читает Focus, он принял решение отказаться от подписки на издание. Опубликованный в интернете материал журнала поразил его "резким падением уровня". "Для меня тот, кто это написал — не журналист", — пояснил он.

В пресс-службе Focus на запрос Sputnik ответили, что формулировка в статье — лишь "ироничная игра слов", которая не преследовала цели кого-либо оскорбить или унизить. "Слово "Hund" ("собака") по значению тождественно "harter Hund", (что можно перевести как "крепкий орешек"). К сожалению, иронию этой нашей строки, очевидно, невозможно адекватно передать на русском языке", — заявила пресс-секретарь журнала Алис Вагнер.

Российская сторона не может согласиться с этой интерпретацией, заявил пресс-атташе посольства РФ в Берлине Денис Микерин, напомнив, что даже упомянутое выражение "harter Hund" в указанном отрывке статьи отсутствует. "То, что Вы называете "иронической игрой слов", воспринимается в Германии как очевидное оскорбление и самими немцами", — отметил он.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал оскорбительное высказывание о Владимире Путине, помещенное в журнале Focus, недопустимым. По его словам, эта публикация бросает тень на репутацию самого издания.