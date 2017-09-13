Клинтон сравнила себя с Серсеей Ланнистер из "Игры престолов"

ВАШИНГТОН, 13 сен — РИА Новости. Проигравшая президентские выборы-2016 Хиллари Клинтон сравнила себя с одним из главных отрицательных персонажей сверхпопулярного телесериала "Игра престолов" — королевой Серсеей Ланнистер в тот момент, когда ту проводят по всему городу через разъяренную толпу.

The Game of Thrones-Inspired Reason Hillary Clinton Compared Herself to Cersei Lannister



Delusional https://t.co/7Mm8ndyP3q — Overview (@OverviewJohn) 13 сентября 2017 г.

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Сравнение присутствует в книге "Что случилось?", которую Клинтон написала, чтобы объяснить поражение на выборах.

"Нелегко быть женщиной в политике, но думаю, можно сказать, что на меня обрушились все возможные оскорбления. На митингах Трампа толпа призывала посадить меня в тюрьму. Они кричали: "Виновна! Виновна!", как религиозные фанатики из "Игры престолов", которые скандировали: "Позор! Позор!", пока Серсея Ланнистер шла в Красный замок", — написала Клинтон.

Эпизод, о котором упоминает Клинтон, описан в серии книг Джорджа Мартина "Песнь льда и пламени" и экранизирован в сериале "Игра престолов". В нем раздетую Серсею, заподозренную в прелюбодеянии, ведут по улицам под оскорбления толпы.

При этом Серсея, занимающая трон Семи королевств Вестероса, описана в книгах и сериале как жестокая и вероломная правительница, причастная к гибели множества персонажей. В многочисленных рейтингах отрицательных персонажей сериала Серсея всегда занимает одно из первых мест, несмотря на обилие злодеев. При этом критики хвалили и книги, и сериал за моральную неоднозначность персонажей — так, при всех своих злодействах Серсея вызывает сочувствие во время издевательств толпы или в другом эпизоде сериала, где подвергается изнасилованию.

Сериал при этом подвергался критике за жестокость и натурализм ряда сцен. Так, насилие над Серсеей в серии, показанной в мае 2015 года, вызвало громкие протесты.