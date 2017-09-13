Kaspersky продолжит работу с властями США

МОСКВА. 13 сен — РИА Новости. "Лаборатория Касперского" продолжит работу с Министерством внутренней безопасности США, уверена, что дальнейшее расследование подтвердит, что предъявленные обвинения в связях с российской разведкой не обоснованы, сообщила пресс-служба компании.

Ранее МВБ США заявило, что все государственные учреждения страны должны прекратить использование продукции "Лаборатории Касперского" в трехмесячный срок. Министерство обеспокоено якобы связями некоторых представителей компании с российской разведкой, что стало одной из причин поручения отказаться от ее ПО для ведомств США и связанных с ними компаний.

"Учитывая, что "Лаборатория Касперского" не имеет политических связей ни с одним государством мира, мы крайне разочарованы данным решением Министерства внутренней безопасности США. Компания, безусловно, предоставит всю информацию, чтобы подтвердить, что данное решение не имеет оснований", — сказано в релизе.

"Компания будет продолжать работу с Министерством внутренней безопасности США, так как "Лаборатория Касперского" уверена, дальнейшее расследование подтвердит, что предъявленные обвинения необоснованны", — добавили в компании.