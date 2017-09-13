Интернет-омбудсмен назвал причину запрета продуктов "Касперского" в США

МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Интернет-омбудсмен Дмитрий Мариничев считает, что причина запрета использования продуктов "Лаборатории Касперского" в США – охлаждение отношений между Москвой и Вашингтоном.

Ранее в среду министерство внутренней безопасности США распорядилось прекратить использование программ "Касперского" всеми федеральными учреждениями, якобы из-за возможности доступа к ним российских властей. "Лаборатория Касперского" уверена, что расследование подтвердит необоснованность заявленных обвинений.

"Есть охлаждение между странами, и возникает на уровне государственного влияния давление на бизнес, на присутствие бизнесов наших государств, иностранных бизнесов на территориях (двух стран)… Это ухудшение политических отношений, которые закономерно приводят в некотором роде к экономическим войнам и такому фактически деструктивному отношению к присутствию иностранных сервисов, компаний, продуктов на территориях", — сказал Мариничев РИА Новости.

По его словам, вследствие "прохладности политических отношений" между двумя странами у США возникают неподтвержденные и не очень обоснованные подозрения возможной угрозы со стороны российских сервисов, якобы способных к экономическому, промышленному, политическому шпионажу. При этом Мариничев не исключил, что запрет может распространиться и на продукты других российских компаний. "Да, вполне, конечно", — сказал эксперт.