Багдад и Эрбиль возобновят диалог о референдуме о независимости Курдистана

КАИР, 13 сен — РИА Новости. Переговоры между делегацией Иракского Курдистана и политиками в Багдаде на тему референдума о независимости автономии возобновятся в начале следующей недели, заявил член шиитской коалиции Иракский национальный альянс (ИНА) Абдалла аз-Зейди.

По словам аз-Зейди, курирующего курдский вопрос в самом влиятельном политическом блоке шиитских партий, "договоренность о возобновлении диалога была достигнута в ходе телефонного разговора с главой канцелярии администрации президента Курдистана".

"Курдская делегация прибудет в Багдад в начале следующей недели. Будут возобновлены переговоры между участвующей в переговорах командой Иракского национального альянса и курдской делегацией", – сказал аз-Зейди, заявление которого цитирует агентство новостей иракской прессы.

По его словам, в Багдаде рассчитывают, что благодаря этим переговорам сторонам удастся снять многочисленные спорные вопросы. "Надеюсь, что это внесет вклад в разрешении подвешенных проблем между центром и регионом (Иракского Курдистана), что это отразится на всем, в том числе на отмене проведения референдума", — сказал политик.

Власти автономного Иракского Курдистана в одностороннем порядке назначили референдум об отделении от Ирака на 25 сентября, проигнорировав мнение центральных властей. В Багдаде считают референдум незаконным. Против проведения референдума проголосовал и иракский парламент.

Турция и Иран, где также проживают курды, высказали общую позицию о том, что проведение референдума в Иракском Курдистане может спровоцировать рост напряженности, и призвали отказаться от инициативы. Главы МИД арабских стран также отвергли референдум о независимости Иракского Курдистана, назвав его незаконным и опасным для всего региона Ближнего Востока.