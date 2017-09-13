"Лаборатория Касперского" опровергла обвинения в попытках кибершпионажа

МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. В "Лаборатории Касперского" заявили, что компания не помогает какому бы то ни было правительству в попытках кибершпионажа или агрессивной деятельности в киберпространстве.

"Мы разочарованы, что частная компания может считаться виновной без доказательств, под давлением текущей геополитической ситуации", — говорится в заявлении лаборатории.

Ранее в среду Министерство внутренней безопасности США распорядилось прекратить использование программ "Лаборатории Касперского" всеми федеральными учреждениями страны. Решение мотивируется якобы возможным доступом к программе со стороны российских властей. На отказ от продуктов "Касперского" американским учреждениям дается три месяца.

В российской компании подчеркнули, что обвинения в ее адрес основаны на ложных и некорректных данных. "Лаборатория Касперского" заверила, что информация ее клиентов полностью защищена в соответствии с законом и отраслевыми стандартами.

"Компания будет продолжать работу с министерством внутренней безопасности США, так как "Лаборатория Касперского" уверена, дальнейшее расследование подтвердит, что предъявленные обвинения необоснованны", — указано в сообщении.