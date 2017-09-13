СМИ: в результате стрельбы в американской школе погиб человек

ВАШИНГТОН, 13 сен — РИА Новости. Один человек погиб, четверо получили ранения в результате стрельбы в школе Freeman High School в штате Вашингтон, сообщает местное издание KHQ Local News со ссылкой на шерифа округа Спокан.

По данным шерифа, стрелявший задержан, о его личности ничего не сообщается. Пострадавшие доставлены в больницу.

На место происшествия прибыли сотрудники ФБР, которые подключились к расследованию.

Инцидент произошел около 10.00 по местному времени (20.00 мск). Школа была сразу закрыта для входа и выхода. Спустя полтора часа, когда угроза миновала, учебное заведение открыли, чтобы родители смогли забрать своих детей домой.

​