СМИ: в результате стрельбы в американской школе погиб человек

ВАШИНГТОН, 13 сен — РИА Новости. Один человек погиб, четверо получили ранения в результате стрельбы в школе Freeman High School в штате Вашингтон, сообщает местное издание KHQ Local News со ссылкой на шерифа округа Спокан.
На место происшествия прибыли сотрудники ФБР, которые подключились к расследованию.
Инцидент произошел около 10.00 по местному времени (20.00 мск). Школа была сразу закрыта для входа и выхода. Спустя полтора часа, когда угроза миновала, учебное заведение открыли, чтобы родители смогли забрать своих детей домой.
A very active scene at Freeman High School. @KHQLocalNews— Robert Mitchell (@Frenchring51) 13 сентября 2017 г.
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