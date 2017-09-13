Мазут с затонувшего греческого танкера дошел до популярных пляжей

АФИНЫ, 13 сен — РИА Новости, Геннадий Мельник. Масштабы экологического бедствия в Сароническом заливе расширяются – пятна мазута с затонувшего танкера дошли до Пирея, до популярных у афинян пляжей Агиос Космас, Фреаттида, Фалиро и Глифада на Афинской Ривьере. До этого толстый слой мазута покрыл побережье острова Саламина.

Греческий танкер "Агия Зони" 1972 года постройки, на борту которого находились 2,2 тысячи тонн мазута и 370 тонн газойля, затонул в ночь на воскресенье в Сароническом заливе возле островка Аталанти, между Пиреем и островом Саламина, после того, как отплыл от нефтеперерабатывающих заводов "Аспропиргос". Причины ЧП пока неизвестны. Неизвестно также, сколько мазута попало в воду.

Власти запретили купание "в связи с загрязнением моря". Местные жители называют происшедшее экологической катастрофой. Многие жалуются на проблемы с дыханием – в районе стоит сильный запах нефти и химикатов, используемых для очистки загрязнений.

"Наше море всего несколько дней назад было чистым, дно можно было увидеть до середины Саронического залива. Сейчас оно все черное", — сообщил один из жителей греческому каналу ERT.

Наибольшие убытки несут рыбаки, владельцы таверн и магазинов на побережье.

"К сожалению, загрязнение морской среды от затонувшего танкера "Агия Зони" в Саламине достигло нашей Глифады, и проблема очень серьезная, с обильным загрязнением и сильным запахом на всем протяжении нашего побережья", — написал мэр Глифады Йоргос Папаниколау на своей странице в Facebook.

Он попросил отдыхающих не приходить на пляжи и выполнять все указания городской полиции.

Береговая охрана сообщила в среду вечером, что накануне были завершены работы по герметизации затонувшего танкера и началась перекачка груза – нефти и газойля. На побережье специалисты частной компании собирают нефтепродукты в цистерны с побережья, в море работают специальные суда береговой охраны по сбору мусора. Европейская организация по безопасности на море (EMSA) направила в район бедствия судно с оборудованием для сбора нефтепродуктов, сообщила береговая охрана.

Греческое отделение Всемирного фонда дикой природы WWF Greece потребовало "немедленного и тщательного расследования" причин ЧП, "образцового наказания виновных в экологическом преступлении" и возмещения затрат на восстановление экологического ущерба.

"Несмотря на то, что делать выводы и давать полную оценку экологической катастрофы еще рано, мы подчеркиваем необходимость обеспечения прозрачности и информирования общественности. В настоящее время главным является борьба с бедствиями", — сказали в фонде, заявив о готовности откликнуться на возможные призывы береговой охраны направить добровольцев на очистку побережья.