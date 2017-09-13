Трамп заявил, что готов снизить налоги на корпорации

ВАШИНГТОН, 13 сен — РИА Новости, Алексей Богдановский. Президент США Дональд Трамп заявил, что готовящаяся налоговая реформа будет проводиться не в интересах богатых.

"Богатые от этого плана совсем ничего не выиграют. Наше внимание сосредоточено на среднем классе и на рабочих местах", — сказал Трамп журналистам в ходе встречи с законодателями от Республиканской и Демократической партий.

По его словам, он готов снизить налоги на корпорации, чтобы США вновь стали конкурентоспособными. Трамп заявил, что корпоративный налог в 15% был бы оптимальным.

Трамп подтвердил также, что в очередной раз пригласил в Белый дом лидеров оппозиционных демократов в конгрессе — Нэнси Пелоси и Чака Шумера. Как уточнила на брифинге пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс, встреча пройдет в среду в формате ужина.

Трамп в прошлом жестко критиковал Пелоси и Шумера и использовал в их адрес обидные клички в Twitter. Однако в последнее время он обратился к демократам на фоне разногласий с однопартийцами-республиканцами, которые не смогли провести в жизнь его законодательную повестку дня. В частности, Трамп договорился с демократами о поддержке временного бюджета до декабря 2017 года, что позволило отодвинуть бюджетные баталии.

Белый дом заявил, что Трамп готов к поиску решений проблем страны на двухпартийной основе. По словам пресс-секретаря президента, этим Трамп отличается от своего предшественника Барака Обамы. "Президент готов разговаривать с оппозиционной партией, а президент Обама редко это делал и точно не был настроен слушать", — отметила Сандерс.