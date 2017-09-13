Украинские силовики ведут обстрел Донецка, заявили в ДНР

ДОНЕЦК, 13 сен — РИА Новости. Украинские силовики открыли огонь по окраинам Донецка, заявил журналистам заместитель командующего оперативным командованием самопровозглашенной Донецкой народной республики Эдуард Басурин.

"Украинские силовики начали массированный обстрел жилых районов населенных пунктов республики. С 19.05 с позиций националистов в районе Марьинки (под контролем Киева) велся обстрел с применением вооружения БМП и БТР, а также различных видов гранатометов и стрелкового оружия в направлении микрорайона Трудовские Петровского района Донецка", — сказал Басурин.

По его словам, в 21.30 украинские силовики открыли минометный огонь по району аэропорта Донецка, было выпущено более 20 мин калибром 120 миллиметров.

"В настоящее время обстрелы продолжаются. Информация о последствиях обстрелов уточняется", — добавил Басурин.