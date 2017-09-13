США не будут вмешиваться в вопрос о референдуме в Каталонии, заявил госдеп

ВАШИНГТОН, 13 сен- РИА Новости. Проведение референдума в Каталонии является внутренним делом Испании, США не будут в это вмешиваться, заявила на брифинге официальный представитель госдепа Хезер Науэрт.

"Референдум — это, с точки зрения США, внутренний вопрос. Мы не будем вмешиваться в этот внутренний вопрос", — сообщила представитель госдепа.

Науэрт отметила, что правительство и граждане Испании сами должны разрешить этот вопрос.

Власти Каталонии собираются провести 1 октября так называемый "референдум о независимости", который не признает испанское правительство. Конституционный суд Испании приостановил действие всех документов по поводу голосования, принятых на прошлой неделе Женералитатом и каталонским парламентом. Таким образом, все дальнейшие действия каталонских властей по подготовке референдума незаконны.