США ожидают от России и Китая выполнения резолюции СБ ООН по КНДР

ВАШИНГТОН, 13 сен — РИА Новости. США ожидают, что Россия и Китай будут выполнять положения последней резолюции СБ ООН по КНДР, заявила на брифинге официальный представитель госдепа Хезер Науэрт.

"Россия была одной из стран, которые проголосовали в поддержку последней резолюции СБ ООН. Это же касается Китая. Мы ожидаем, что эти страны полностью выполнят эти договоренности, чтобы полностью применить санкции. И мы считаем, что они это сделают", — отметила Науэрт.

КНДР 3 сентября заявила об успешном испытании водородного боезаряда, который предназначен для оснащения межконтинентальных баллистических ракет. Военные Японии и Южной Кореи предварительно оценили мощность испытанного заряда в 120-160 килотонн, что в несколько раз больше мощности атомных бомб, сброшенных на японские города Хиросима и Нагасаки в 1945 году. Это стало шестым ядерным испытанием Пхеньяна. За неделю до этого КНДР провела испытания баллистической ракеты, которая перелетела через территорию Японии.

В связи с этими событиями Совет Безопасности ООН единогласно ввел новые санкции в отношении КНДР, которые значительно ограничат экспортные и импортные возможности Пхеньяна. Резолюция 2375 установила самый строгий режим санкций ООН в XXI веке.