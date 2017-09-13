В Германии штормовой циклон унес жизни трех человек

МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Три человека стали жертвами штормового циклона "Себастьян", обрушившегося на Германию в среду, пишет газета Welt.

Как сообщают экстренные службы, два человека погибли в городе Гамбург: один из погибших утонул в Эльбе, второй скончался от травм при падении строительных лесов из-за сильного ветра.

Еще один человек погиб в городе Брилон в земле Северный Рейн-Вестфалия из-за падения дерева.

Основной удар циклона пришелся на запад и север страны. По данным метеорологической службы ФРГ, в некоторых районах Германии скорость ветра достигала 130 километров в час (36 метров в секунду).