Telegram обещает исправить неполадки в работе в ближайшее время

МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Администрация Telegram планирует устранить в самое ближайшее время возникшие неполадки в работе мессенджера, которые наблюдаются в нескольких странах, говорится в заявлении компании в Twitter.

"На данный момент некоторые из наших пользователей в Европе испытывают проблемы с подключением. Мы предпринимаем все усилия для решения этой проблемы, она будет решена через 15-20 минут", — говорится в сообщении.

Ранее в среду сообщалось, что пользователи Telegram сразу в нескольких странах жаловались на то, что сервис не работает или зависает при отправке сообщений.