Белый дом не комментирует публикации о созыве "шестерки" по Ирану

ВАШИНГТОН, 13 сен — РИА Новости. Белый дом не комментирует публикации о созыве встречи "шестерки" посредников по Ирану, заявила на брифинге пресс-секретарь президента США Сара Сандерс.
"Не хочу забегать вперед относительно встреч, которые могут состояться", — сказала Сандерс.
Ранее агентство Блумберг сообщило, что США намерены созвать на полях Генеральной ассамблеи ООН встречу "шестерки" международных посредников по сделке о мирном характере иранской ядерной программы, заключенной в 2015 году. В "шестерку" входят Россия, США, Франция, Великобритания, Германия, Китай.
Иран и "шестерка" международных посредников достигли 14 июля 2015 года исторического соглашения об урегулировании многолетней проблемы иранского атома. Был принят совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), выполнение которого снимает с Ирана введенные ранее экономические и финансовые санкции со стороны СБ ООН, США и Евросоюза. План вступил в действие 16 января 2016 года.