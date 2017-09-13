СМИ: в США расследуют "российское вмешательство" в выборы через соцсети

МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Активность в социальных сетях с целью повлиять на ход выборов в США через Facebook оказалась в центре расследования дела о "связях с РФ", проводящегося спецпрокурором США Робертом Мюллером, передает агентство Блумберг со ссылкой на источники.

По словам чиновников, осведомленных о ходе расследования, команда Мюллера надеется получить дополнительную информацию от Facebook и Twitter. Компания Facebook заявила, что "поделилась результатами с властями США".

Бывший глава Агентства национальной безопасности США Ричард Леджетт заявил, что спецслужбам якобы было известно о некоторых использовавшихся Россией киберсредствах, но не о действиях в социальных сетях.

Как заявил один из источников, Вашингтон исследует возможности противодействия вмешательству на грядущих выборах в конгресс в 2018 году. Директор национальной разведки Дэниел Коутс заявил, что "Россия, очевидно, приняла еще более агрессивную позицию в киберпространстве, активизируя операции по кибершпионажу и устраивая утечки украденных данных".

Расследование в отношении президента США Дональда Трампа на предмет предполагаемых связей с Россией, которые опровергают как в Белом доме, так и в Кремле, ведется в ФБР и в конгрессе. Спецпрокурором по расследованию "вмешательства РФ" в выборы в мае был назначен экс-глава ФБР Роберт Мюллер. Некоторое время назад он созвал так называемое большое жюри, что может свидетельствовать о значительной интенсификации расследования.