В Тулузе мужчина с криками "Аллах акбар" набросился на прохожих

ПАРИЖ, 13 сен — РИА Новости, Виктория Иванова. Мужчина с криками "Аллах акбар" набросился в среду на прохожих на улице французской Тулузы, пострадали семь человек, нападавший задержан, передает газета Depeche.

Il agresse des policiers et des passants à #Toulouse: les images exclusives de l'interpellation dans le flash info⏯https://t.co/7icYL7XMFY pic.twitter.com/V52H6tq2TR — La Dépêche du Midi (@ladepechedumidi) 13 сентября 2017 г.

​По данным издания, он подбегал к людям на улице и наносил им удары руками и ногами.

"Мы разговаривали, и он к нам подскочил. Сначала набросился на моего сына, потом ударил дочь. Мы побежали", — приводит газета слова отца пострадавших.

Напуганные люди известили полицейских, которые оперативно прибыли к месту происшествия. Им удалось скрутить нападавшего, однако он успел ударить троих сотрудников правоохранительных органов.

Как выяснилось позднее, нападавший, мужчина 1975 года рождения, не был известен полиции. Сообщается, что он проходил лечение в психиатрической больнице, откуда выписался в апреле.

Официальный комментарий полиции Тулузы об обстоятельствах происшествия и мотивах мужчины РИА Новости к настоящему времени получить не удалось.