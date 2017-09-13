В Тулузе мужчина с криками "Аллах акбар" набросился на прохожих

ПАРИЖ, 13 сен — РИА Новости, Виктория Иванова. Мужчина с криками "Аллах акбар" набросился в среду на прохожих на улице французской Тулузы, пострадали семь человек, нападавший задержан, передает газета Depeche.
Il agresse des policiers et des passants à #Toulouse: les images exclusives de l'interpellation dans le flash info⏯https://t.co/7icYL7XMFY pic.twitter.com/V52H6tq2TR— La Dépêche du Midi (@ladepechedumidi) 13 сентября 2017 г.
По данным издания, он подбегал к людям на улице и наносил им удары руками и ногами.
"Мы разговаривали, и он к нам подскочил. Сначала набросился на моего сына, потом ударил дочь. Мы побежали", — приводит газета слова отца пострадавших.
Как выяснилось позднее, нападавший, мужчина 1975 года рождения, не был известен полиции. Сообщается, что он проходил лечение в психиатрической больнице, откуда выписался в апреле.
Официальный комментарий полиции Тулузы об обстоятельствах происшествия и мотивах мужчины РИА Новости к настоящему времени получить не удалось.