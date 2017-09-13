Трамп поддержал очередную попытку отмены Obamacare

ВАШИНГТОН, 13 сен — РИА Новости, Алексей Богдановский. Президент США Дональд Трамп поддержал очередную попытку отмены реформы здравоохранения Obamacare, предпринятую сенаторами Линдси Грэмом и Биллом Кэссиди, говорится в поступившем в РИА Новости заявлении Трампа.

"Obamacare была полным кошмаром для многих американцев, которых просто убивают стремительно растущие страховые выплаты, отмененные или урезанные планы страхования. Как я постоянно говорил, бездействие — это не вариант, и я искренне надеюсь, что сенаторы Грэм и Кэссиди нашли путь борьбы с кризисом Obamacare", — заявил Трамп.

После сокрушительного провала в сенате предыдущих попыток реформировать здравоохранение группа сенаторов предложила в среду новый вариант с изменением системы федерального финансирования реформы. Этот вариант пока тоже не нашел поддержки в сенате.

Республиканцы пытаются выработать замену Obamacare, которая обязала американцев под угрозой штрафа покупать медстраховку и повысила налоги на здравоохранение, а в обмен предложила субсидии и расширение помощи бедным. Реформа, проведенная президентом Бараком Обамой в 2010 году, предусматривала также меры по усилению конкуренции и сокращению стоимости медицинского обслуживания, но не преуспела в этом отношении.

Жители США тратят на медицину рекордные 18% самого высокого в мире ВВП. Обе партии в конгрессе признают необходимость дальнейшего реформирования системы здравоохранения. При этом республиканцы обвиняют демократов в том, что они под предлогом улучшения системы повышают налоги. Демократы утверждают, что весь республиканский план по здравоохранению представляет собой не что иное, как план по снижению налогов для богатых.