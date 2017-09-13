Генсек ООН учредил международную группу посредников

ООН, 13 сен — РИА Новости. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш объявил об учреждении комиссии советников высокого уровня по посредничеству.

В состав комиссии вошли 18 человек. Среди них президент Чили Мишель Бачелет, член конституционного совета Шри-Ланки Радика Кумарасвами, экс-президент Финляндии Тарья Халонен, экс-глава МИД Иордании Нассер Джода, экс-глава МИД Алжира Рамтане Ламамра, бывшая лидер оппозиции Киргизии и экс-президент страны Роза Отунбаева, экс-министр иностранных дел Гватемалы Герт Розенталь, Архиепископ Кентерберийский Джастин Уэлби и другие.

Отмечается, что группа была создана в целях "подъема дипломатии ради мира" и увеличения возможностей ООН по ведению эффективной дипломатии и посредничества на всех уровнях.

"Я буду ждать от группы советов и поддерживать конкретные посреднические усилия. Я убежден, что они помогут нам эффективнее работать с региональными организациями, неправительственными группами и всеми, кто вовлечен в посреднические усилия в мире", — сказал Гутерреш.

Также он объявил о введении новой стратегии гендерного равенства в ООН, согласно которой к 2021 году должно быть равное количество мужчин и женщин на руководящих постах всемирной организации. "Гендерное равенство и расширение прав и возможностей женщин является одной из основных задач в области прав человека в мире", — считает Гутерреш.