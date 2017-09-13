В США заявили, что "Касперский" может опротестовать запрет своих программ

Сотрудники во время работы в компании Лаборатория Касперского. Архивное фото

Сотрудники во время работы в компании Лаборатория Касперского. Архивное фото

ВАШИНГТОН, 13 сен – РИА Новости. Российская компания "Лаборатория Касперского" может дать объяснения и опротестовать решение о запрете использования своей продукции в федеральных учреждениях США, сообщило в среду министерство внутренней безопасности (МВБ) страны.

Министерство в среду опубликовало директиву, которой предписало всем госучреждениям в трехмесячный срок прекратить использование программ "Лаборатории Касперского", поскольку они, по мнению ведомства, могут быть использованы для нанесения ущерба национальной безопасности США.

"МВБ предоставляет возможность "Касперскому" подать письменный ответ на обеспокоенности министерства или развеять эти обеспокоенности. Министерство заверяет, что у компании есть все возможности проинформировать исполняющего обязанности министра о любых доказательствах, материалах или данных, которые имеют отношение (к ситуации)", — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.