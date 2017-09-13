Постправда, brexit и fake news официально вошли в итальянский язык

РИМ, 13 сен – РИА Новости, Александр Логунов. Итальянский язык официально пополнился полутора тысячами новых слов: в обновленное издание авторитетного толкового словаря Devoto-Oli вошли такие признаки новой эпохи, как brexit, "постправда" и fake news.

"Это не просто новое издание, а новая идея словаря, которая отвечает запросам сегодняшнего читателя и следует за эволюцией языка, продолжая предоставлять качественную и достоверную информацию", — сообщили его составители.

Новая версия словаря, представленная в Милане, приурочена к пятидесятилетию его первого издания. Теперь Devoto-Oli, названный по фамилиям двух первых составителей, выдающихся итальянских лингвистов, доступен и в электронном виде. Что характерно, бумажная версия словаря, насчитывающая 2,5 тысячи страниц, вышла "тоньше", чем электронная: в книге содержатся 70 тысяч статей и 250 тысяч определений, тогда как в приложение будет загружены 110 тысяч слов и 300 тысяч определений к ним.

Составители нового словаря объясняют, что такое хэштэг, Brexit (выход Великобритании из состава ЕС), fake news (фейковые новости). Помимо заимствований из английского языка в новый словарь попали и свежие лингвистические веяния итальянского происхождения. Из последних достойны упоминания термин, который можно перевести как "кретин из интернета", и слово, обозначающее контейнер для еды, которое переводится на русский неологизмом "ссобойка".

Свое место в итальянском языке обрел и термин "пост-правда", который еще в 2016 году составители Оксфордского словаря выбрали в качестве слова года. Он употребляется для описания обстоятельств, при которых объективная реальность и факты оказывают меньшее влияние на формирование общественного мнения, чем обращение к эмоциям и личным убеждениям. "Пост-правда" стала часто употребляемым словом, в частности, в контексте президентских выборов в США и референдума по вопросу Brexit.