СБ Украины задержала на взятке в $70 тысяч аудитора "Укрзализныци"

КИЕВ, 13 сен — РИА Новости. Служба безопасности Украины (СБУ) в среду задержала первого заместителя начальника департамента аудита и контроля госкомпании "Украинские железные дороги" ("Укрзализныця") поляка Джакели Вахтанги в момент получения взятки на сумму 70 тысяч долларов, сообщил замглавы Мининфраструктуры Украины Юрий Лавренюк.

Ранее кабмин Украины уволил главу "Укрзализныци" поляка Войцеха Бальчуна. Бальчун выиграл конкурс и был официально назначен главой Администрации железных дорог Украины летом 2016 года. Почти в течение всего периода его работы у него был открытый конфликт с министром инфраструктуры Украины Владимиром Омеляном.

"Несколько часов назад оперативниками СБУ задержан с поличным первый заместитель начальника департамента аудита и контроля ОАО "Укрзализныця" Джакели Вахтанги при получении первой части неправомерной выгоды в размере 70 тысяч долларов за решение вопроса о назначении на одну из руководящих должностей в ОАО "Укрзализныця", — написал Лавринюк в среду на своей странице в Facebook.

Он сообщил, что, по имеющимся данным, общая сумма взятки должна была составить 300 тысяч долларов. По информации Лавринюка, глава Мининфраструктуры Омелян ранее неоднократно настаивал на необходимости увольнения Вахтанги.

В пресс-службе "Укрзализныци" подтвердили задержание Вахтанги в одном из киевских ресторанов.