Американские власти считают, что "Касперский" связан с российской разведкой

ВАШИНГТОН, 13 сен – РИА Новости. Министерство внутренней безопасности США (МВБ) обеспокоено связями некоторых представителей "Лаборатории Касперского" с российской разведкой, что стало одной из причин поручения отказаться от ее программного обеспечения для ведомств США и связанных с ними компаний.
Министерство в среду опубликовало директиву, которой предписало всем госучреждениям в трехмесячный срок прекратить использование программ "Лаборатории Касперского", поскольку они, по мнению ведомства, могут быть использованы для нанесения ущерба национальной безопасности США.
В июне сообщалось, что американский сенат рассматривает проект военного бюджета США, который, в частности, предусматривает введение запрета на использование правительственными структурами продукции компании "Лаборатория Касперского" из-за связей с правительством РФ.
Ранее в квартирах сотрудников "Лаборатории Касперского" в США прошли обыски, но никаких доказательств этих обвинений найдено не было. Российская компания, в свою очередь, заявляла о готовности сотрудничать с американским правительством и полностью отрицала обвинения в свой адрес.