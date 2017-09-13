Курдистан практически завершил подготовку к референдуму о независимости

Дети играют в футбол на фоне плаката с изображением лидера иракских курдов Масуда Барзани в поддержку независимости на предстоящем референдуме в Арбиле

Дети играют в футбол на фоне плаката с изображением лидера иракских курдов Масуда Барзани в поддержку независимости на предстоящем референдуме в Арбиле

КАИР, 13 сен — РИА Новости. Иракский Курдистан на 95 процентов завершил подготовку к проведению референдума по независимости, заявил РИА Новости член Верховного совета по референдуму Халан Хермес Куркис.

"Работа продолжается, но мы уже готовы на 95 процентов", — сказал Куркис, представляющий в Совете христианскую общину. По его словам, подготовлены урны для голосования, бюллетени, оборудованы избирательные участки. "Сейчас мы занимаемся подготовкой списков избирателей", — сказал собеседник агентства.

Он подтвердил, что референдум, как и сообщалось ранее, пройдет 25 сентября. Однако представители силовых структур и сотрудники медицинских учреждений смогут проголосовать уже 23 сентября.

Всего власти подготовили две тысячи избирательных центров на территории автономии и в соседних иракских провинциях, где проживают курдские общины, рассказал Куркис. "Все материалы, используемые в референдуме, соответствуют мировым стандартам", — добавил он.

Куркис также отметил, что в настоящее время на территории автономии проходят различные мероприятия с целью привлечения на участки для голосования 25 сентября как можно больше избирателей.

Власти автономного Иракского Курдистана в одностороннем порядке назначили референдум об отделении от Ирака на 25 сентября, проигнорировав мнение центральных властей. В Багдаде считают референдум незаконным. Против проведения референдума проголосовал и иракский парламент. Спикер парламента Салим аль-Джбури заявил, что итоги голосования подтверждают стремление депутатов сохранить Ирак единым. По его словам, данное решение парламента "обязует премьер-министра принять все меры для сохранения территориальной целостности Ирака и начала серьезного диалога для урегулирования вопросов в отношениях Багдада и данного региона".

Турция и Иран, где также проживают курды, высказали общую позицию о том, что проведение референдума в Иракском Курдистане может спровоцировать рост напряженности и призвали отказаться от инициативы.

Главы МИД арабских стран также отвергли референдум о независимости Иракского Курдистана, назвав его "незаконным" и опасным для всего региона Ближнего Востока.