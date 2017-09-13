Госучреждения США обязали прекратить использовать продукцию "Касперского"

Сотрудники во время работы в компании Лаборатория Касперского в Москве. Архивное фото

Сотрудники во время работы в компании Лаборатория Касперского в Москве. Архивное фото

ВАШИНГТОН, 13 сен – РИА Новости. Все государственные учреждения США должны прекратить использование продукции "Лаборатории Касперского" в трехмесячный срок, сообщило в среду министерство внутренней безопасности (МВБ) страны.

Согласно распространенному пресс-релизу, ведомство направило соответствующую директиву, которая предписывает прекратить использование информационных продуктов российской компании.

"Директива призывает все министерства и агентства определить использование или присутствие продуктов "Касперского" на своих информационных системах в течение 30 дней, разработать детальный план по устранению и прекращению текущего и будущего использования этих продуктов в течение 60 дней, и на 90-й день начиная с дня (принятия) этой директивы, до тех пор пока иное не будет предписано МВБ на основе новой информации, начать реализацию планов ведомств по прекращению использования и удалению этих продуктов из информационных систем", — говорится в сообщении.

В июне сообщалось, что американский сенат рассматривает проект военного бюджета США, который, в частности, предусматривает введение запрета на использование правительственными структурами продукции компании "Лаборатория Касперского" из-за связей с правительством РФ.

Ранее в квартирах сотрудников "Лаборатории Касперского" в США прошли обыски, но никаких доказательств этих обвинений найдено не было. Российская компания, в свою очередь, заявляла о готовности сотрудничать с американским правительством и полностью отрицала обвинения в свой адрес.