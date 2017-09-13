Расходы Украины на оборону вырастут до 6,2 миллиарда долларов

КИЕВ, 13 сен — РИА Новости. Проект госбюджета Украины на 2018 год предусматривает расходы на безопасность и оборону государства в размере 163 миллиардов гривен (6,269 миллиарда долларов), что на 20 миллиардов гривен (около 770 миллионов долларов) или 12% больше, чем в прошлом году, сообщила пресс-служба президента Петра Порошенко.

"Президент подчеркнул, что Стратегией нацбезопасности предусмотрено ежегодное бюджетное финансирование сектора обороны и безопасности в объеме не менее 5% от валового внутреннего продукта. В соответствии с предложениями кабинета министров Украины в 2018 году планируется направить на нужды национальной безопасности и обороны 163 миллиарда гривен. Это на 20 миллиардов больше, чем в текущем году", — сообщила пресс-служба по итогам заседания Совета национальной безопасности и обороны (СНБО).

Финансирование сектора обороны и безопасности в госбюджете Украины на 2017 год составляет 136 миллиардов гривен (5,1 миллиарда долларов) или 5% ВВП.

Кроме того, СНБО рассмотрел ряд вопросов, которые касаются финансирования и запуска производства боеприпасов, высокоточного, бронетанкового и авиационного вооружения, а также импортозамещения комплектующих, которые ранее поставлялись из РФ.

"Отдельно был рассмотрен вопрос усиления системы противовоздушной обороны и авиации воздушных сил и расходов на проведение интенсивной боевой подготовки частей и подразделений вооруженных сил и других воинских формирований", — говорится в сообщении пресс-службы Порошенко.

Президент на заседании подчеркнул необходимость усиления финансовой мотивации тех, кто находится на передовой в Донбассе. Он также назвал одним из приоритетов в сфере обороны усиление контрразведывательного режима и выполнения Национальной разведывательной программы.

По словам секретаря СНБО Александра Турчинова, которого цитирует пресс-служба совбеза, "приоритетным направлением бюджетного финансирования определены создание новых видов вооружения и военной техники, в частности, производство современного высокоточного ракетного и артиллерийского вооружения, бронетанковой техники, боеприпасов и высокоточных средств поражения; выполнение Государственной целевой программы создания и производства боеприпасов и продуктов специальной химии".

Он отметил, что особое внимание будет уделяться также интенсивной боевой подготовке частей и подразделений ВС Украины и других военных формирований, а также обустройству госграницы. "Кроме того, учитывая ситуацию с безопасностью, приоритетами будут реализация государственной политики в сфере кибербезопасности, выполнение мероприятий по развитию и модернизации специальной связи и защиты информации; выполнение Национальной разведывательной программы на 2016-2020 годы; усиление контрразведывательной защиты и борьба с терроризмом и диверсионной деятельностью", — приводит пресс-служба слова Турчинова.