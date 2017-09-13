Сенат США не отозвал разрешение на боевые действия в Ираке и Афганистане

ВАШИНГТОН, 13 сен – РИА Новости. Сенат США в среду отказался отзывать разрешение на ведение боевых действий в Ираке и Афганистане, которые действуют с 2001 и 2002 годов соответственно.

Предложение о прекращении операций было внесено сенатором-республиканцем от штата Кентукки Рэндом Полом, который ранее заявил, что выступает против "неправомочной, необъявленной и неконституционной войны".

В итоге идею Пола поддержала лишь треть из ста сенаторов, а две трети высказались против.

США начали военную операцию в Афганистане против боевиков движения "Талибан" и группировки "Аль-Каида" (запрещены в РФ) в 2001 году после терактов 11 сентября. В Ираке операция была начата в 2003 году, она закончилась свержением режима Саддама Хусейна.