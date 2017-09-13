Во Львове арестовали участника прорыва границы при возвращении Саакашвили

КИЕВ, 13 сен — РИА Новости. Суд во Львове избрал меру пресечения в виде содержания под стражей на два месяца в отношении 39-летнего жителя Ивано-Франковской области, который подозревается в незаконной переправке людей через границу и в применении насилия к пограничникам во время возвращения из Польши на Украину экс-президента Грузии, бывшего губернатора Одесской области Михаила Саакашвили.

Ранее украинская полиция задержала пять человек в связи с событиями на пункте пропуска "Шегини", где в воскресенье сторонники Саакашвили прорвали границу. В связи с прорывом через границу возбуждено уголовное дело по пяти статьям.

"Тринадцатого сентября 2017 один из районных судов города Львова избрал меру пресечения в виде ареста в отношении 39-летнего жителя Ивано-Франковской области. Мужчине объявлено о подозрении в совершении уголовных преступлений, предусмотренных тремя статьями уголовного кодекса Украины", — говорится в среду в сообщении пресс-службы главного управления Нацполиции Украины в Львовской области. При этом отмечается, что мера пресечения избрана на 60 дней.

По данным полиции, арестованному инкриминируют незаконную переправку людей через границу, угрозу или насилие в отношении работника правоохранительных органов и групповое нарушение общественного порядка.

Ранее президент Украины Петр Порошенко лишил Саакашвили украинского гражданства. В администрации президента это объяснили тем, что он предоставил недостоверные данные при его получении. Сам Саакашвили на тот момент находился в США, позднее посетил Польшу, Литву и Венгрию. Киев заявил, что изучает запрос Грузии об экстрадиции экс-президента.