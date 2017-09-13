ЕП одобрил перечисление 1,2 млрд евро для помощи Италии после землетрясений

БРЮССЕЛЬ, 13 сен – РИА Новости, Мария Князева. Европарламент на пленарной сессии одобрил перечисление из Фонда солидарности Евросоюза 1,2 миллиарда евро финансовой помощи на восстановление ряда регионов Италии, пострадавших от сильных землетрясений 2016-начала 2017 годов, сообщает в среду ЕП.

"Депутаты Европарламента одобрили в среду почти 1,2 миллиарда евро помощи Евросоюза на устранение повреждений, нанесенных землетрясениями в Центральной Италии в 2016 и 2017 годах", — говорится в сообщении.

Речь идет об итальянских регионах Абруццо, Лацио, Марке и Умбрии, на которые обрушились стихийные бедствия в период между августом прошлого и серединой января текущего года. Тогда серия сильных землетрясений привела к 333 жертвам, 30 тысяч человек нуждались в помощи, был нанесен серьезный ущерб инфраструктуре, бизнесу и условиям жизни пострадавшего населения в Центральной Италии.

Ныне одобренная помощь – крупнейшая, когда-либо единовременно выделяемая из Фонда солидарности ЕС, который был создан в 2002 году для реагирования на крупные стихийные бедствия в Европе. Он выделил средства более 20 европейским странам на общую сумму более 5 миллиардов евро.

Еврокомиссия отмечала, что фонд поддержит усилия по восстановлению экономической активности в пострадавших регионах Италии, средства также могут быть направлены на обеспечение временных жилищ, меры по защите объектов культурного наследия, чтобы облегчить бремя расходов, которое несут власти страны.