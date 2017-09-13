Госдеп не стал комментировать планы Порошенко на Генассамблее ООН

ВАШИНГТОН, 13 сен – РИА Новости, Екатерина Соболь. Госдепартамент США не стал комментировать вероятность встречи президента Украины Петра Порошенко с высокопоставленными чиновниками США и представителями Пентагона на полях Генассамблеи ООН.

"Я предлагаю вам обращаться к украинскому правительству по всем деталям визитов президента Украины", — заявил РИА Новости представитель госдепа.

Представитель Пентагона по этому вопросу тоже говорить отказался, объяснив, что речь идет о международных отношениях, а это область ответственности госдепа.

Порошенко заявил во вторник, что рассчитывает в ходе визита в Нью-Йорк встретиться с руководством США, в том числе с представителями Пентагона. Он добавил, что на заседании Генассамблеи ООН поднимет вопрос о введении миротворцев в Донбасс.

Генассамблея ООН открылась в Нью-Йорке 12 сентября.