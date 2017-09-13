Генсек ООН не исключил, что в Мьянме идут "этнические чистки"

ООН, 13 сен — РИА Новости. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш не исключил, что в Мьянме идут "этнические чистки". Об этом он сообщил на пресс-конференции в ООН в среду.

Отвечая на вопрос о том, можно ли охарактеризовать происходящее в Мьянме как "этнические чистки", Гутерреш сказал: "Когда треть народности рохинджа покинула страну, есть ли другое слово, как это назвать?"

Конфликт в штате Ракхайн между рохинджа и коренным населением штата, состоящим из народностей, родственных титульной нации Мьянмы — бирманцам — и исповедующим буддизм, существует многие десятки лет. Эскалация этого конфликта началась с переходом власти в Мьянме от военных к гражданским правительствам и началом демократических реформ.

Военные и силы безопасности с конца августа проводят операцию против боевиков. Операция началась после того, как боевики 25 августа провели скоординированную атаку на несколько полицейских постов и армейские казармы в штате Ракхайн. Жертвами стали более 400 человек, около 370 тысяч бежали в Бангладеш.