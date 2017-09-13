Посольство России не удовлетворил ответ Focus, оскорбившего Путина

БЕРЛИН, 13 сен – РИА Новости, Ангелина Тимофеева. Посольство РФ не удовлетворено ответом главного редактора журнала Focus Роберта Шнайдера в связи с оскорблением, допущенным изданием в адрес президента России Владимира Путина, заявил в среду пресс-атташе посольства Денис Микерин.

"Главный редактор журнала Focus Роберт Шнайдер своевременно дал ответ, за что я благодарю его. До сих пор я не получил от него разрешения для обнародования его ответа. Но содержательно он полностью совпадает с тем, что пресс-секретарь журнала Алиса Вагнер сегодня сказала российским СМИ. Однако он не оправдывает наших ожиданий на нормальный диалог в медиасреде на равных, возможно, критический, но конструктивный, исполненный уважения и ответственности. Но мы не теряем надежды", — говорится в сообщении, опубликованном в соцсети Facebook на странице Микерина.

Ранее Микерин на своей странице в Facebook писал, что диппредставительство ожидает извинений от редакции Focus за оскорбительное высказывание в адрес Путина в последнем номере издания.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал недопустимым опубликованное немецким изданием Focus оскорбительное высказывание о главе РФ Владимире Путине, по его словам, эта публикация бросает тень на репутацию самого издания.