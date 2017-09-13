Лавров: совет глав МИД прикаспийских государств пройдет в ближайшие недели

СОЧИ, 13 сен — РИА Новости. Совет глав МИД прикаспийских государств пройдет в ближайшие недели, дискуссии по Конвенции о правовом статусе Каспия входят в завершающую стадию, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

"Обсудили каспийскую проблематику. Дискуссии по Конвенции о правовом статусе Каспия вступают в завершающую стадию, и в ближайшие недели мы рассчитываем провести очередное заседание совета министров иностранных дел прикаспийских стран", — сказал он журналистам по итогам переговоров со своим иранским коллегой Мохаммадом Джавадом Зарифом.

По итогам совещания глав МИД прикаспийских государств в Астане в июле 2016 года Лавров заявил, что встреча была полезной, стороны смогли продвинуться по ряду направлений и договорились "ускорить содействие по выполнению уже имеющихся секторальных соглашений".

Вопрос определения правового статуса Каспийского моря получил актуальность после распада СССР, когда появление новых субъектов международного права — Азербайджана, Казахстана и Туркмении — поставило вопрос о разграничении Каспия уже между пятью странами. Сложности определения статуса Каспия связаны, в частности, с признанием его озером или морем, разграничение которых регулируется разными положениями международного права.