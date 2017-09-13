В Швеции партия потребовала отставки премьера из-за IT-скандала

СТОКГОЛЬМ, 13 сен — РИА Новости, Людмила Божко. Антииммигрантская партия "Демократы Швеции" потребовала провести голосование по вотуму недоверия главе правительства, лидеру социал-демократов Швеции Стефану Лёвену после летнего скандала, связанного с передачей на обслуживание электронных систем транспортного управления страны IT-техникам в Восточной Европе и с возможной утечкой секретной информации.
"Тридцать восемь депутатов обратились к парламенту риксдагу с заявлением о проведении голосования по вотуму недоверия главе правительства Швеции Стефану Лёвену", — говорится в сообщении для прессы шведского парламента.
Голосование запланировано на пятницу, 15 сентября.
Ранее стало известно, что с осени 2015 года по весну 2016 года транспортное ведомство Швеции передало на обслуживание техникам в Восточной Европе систему с базой данных о транспорте, в том числе полицейском и военном, а также о водительских правах шведов. Нарушением правил это не считается, однако в этой связи следовало бы проверить нанятый персонал в полиции безопасности Швеции. О нарушениях сообщили СМИ, и преданные огласке факты вызвали критику четырех оппозиционных парий: либерально-консервативной Умеренной коалиционной партии, Партии центра, Партии либералов и Партии христианских демократов. В результате в конце июля ушли в отставку двое членов правительства: министр инфраструктуры и министр внутренних дел. На данный момент эти оппозиционные партии отставки правительства не требуют, но обсуждают вопрос о возможном инициировании вотума недоверия министру обороны Петеру Хультквисту.
Шведские эксперты считают, что предложение "Демократов Швеции" о недоверии премьеру вряд ли будет поддержано в пятницу, так как требует как минимум 175 голосов депутатов. За всю свою современную историю шведский парламент голосовал по вопросу о вотуме недоверия правительству или премьеру семь раз. Предложение, однако, никогда не находило поддержки большинства. Но угроза имела эффект дважды. В 1981 году она привела к отставке правительства, а в 1988 году была вынуждена покинуть свой пост министр юстиции Анна-Грета Леийон.
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