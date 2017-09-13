Москва констатирует полное выполнение Ираном СВПД по ядерной программе

СОЧИ, 13 сен – РИА Новости. В Москве констатируют полное выполнение Ираном Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по его ядерной программе, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Рассмотрели мы ситуацию в области выполнения Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе. Российская сторона констатировала полное выполнение Ираном всех своих обязательств, так же как и генеральный директор МАГАТЭ, который уже неоднократно делал именно такой вывод", — сказал он журналистам по итогам переговоров со своим иранским коллегой Мохаммадом Джавадом Зарифом.

Иран и "шестерка" международных посредников достигли 14 июля 2015 года исторического соглашения об урегулировании многолетней проблемы иранского атома. Был принят совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), выполнение которого снимает с Ирана введенные ранее экономические и финансовые санкции со стороны СБ ООН, США и Евросоюза. План вступил в действие 16 января 2016 года.