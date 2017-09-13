ДНР подняла на видеоконференции вопрос о нарушении перемирия

ДОНЕЦК, 13 сен — РИА Новости. Представители самопровозглашенной Донецкой народной республики подняли вопрос систематических нарушений режима прекращения огня со стороны украинских силовиков в ходе видеоконференции подгруппы по безопасности, сообщил полпред ДНР в контактной группе по Украине Денис Пушилин.

В среду состоялась видеоконференция подгруппы по безопасности.

"В рамках состоявшейся сегодня видеоконференции ДНР подняла вопрос систематических нарушений режима прекращения огня со стороны ВСУ(вооружённых сил Украины). В своих претензиях представители республики основывались даже не на данных вооруженных сил ДНР, которые наши оппоненты считают спорными, а на отчетах СММ (Специальной мониторинговой миссии) ОБСЕ", — говорится в заявлении Пушилина, распространенном его пресс-службой.

По его словам, ДНР "не питает иллюзий о намерениях украинской стороны в полной мере выполнять взятые на себя обязательства". "Но принимая во внимание важность "школьного перемирия", зная цену человеческой жизни, мы приложим все усилия для обеспечения режима бессрочного прекращения огня ", — сказал полпред ДНР.